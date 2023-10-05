Борьба за институт протезирования в Харькове: облсовет принял решение
Депутаты Харьковского облсовета со второй попытки решили все же принять Украинский научно-клинический центр протезирования и реабилитации в областную собственность.
Решение приняли на сессии Харьковского облсовета 5 октября.
«Наконец-то Харьковский областной совет проголосовал ЗА вопрос создания в Харькове регионального центра протезирования и реабилитации. Вернее, за принятие этого комплекса именно в областную собственность», — сообщила депутат облсовета Галина Куц.
Попытку принять институт в общую собственность громад Харьковской области провалили во время сессии облсовета 28 июля. Ряд депутатов обвинили в этом персонально мэра Харькова Игоря Терехова, так как решение не поддержала его фракция — «Успешный Харьков». Однако в горсовете заявили, что коллектив института сам обратился к мэру Харькова с просьбой принять заведение в собственность города. А процесс этот инициировали еще в ноябре 2022 года.
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По всей видимости, за прошедшие несколько месяцев облсовет, ХОВА и мэрия нашли компромисс, чтобы институт протезирования все же заработал.
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 12:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского облсовета со второй попытки решили все же принять Украинский научно-клинический центр протезирования и реабилитации в областную собственность".