Live
  • Чт 05.10.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.6
  • EUR 38.43
    • 🔴

Две дорогие и редкие системы РЭБ РФ «подбили» на Лимано-Купянском направлении

Происшествия 10:32   05.10.2023
Оксана Горун
Две дорогие и редкие системы РЭБ РФ «подбили» на Лимано-Купянском направлении Фото: wikipedia.org

ВСУ «отминусовали» российские РЭБ «Зоопарк» и «Борисоглебск». Об этом в эфире нацмарафона заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Интересными целями на этом направлении у нас были станция РЭБ «Борисоглебск», которая создавала помехи и осуществляла перехваты, а вторая – РЛС «Зоопарк» была повреждена. Это специальная радиолокационная станция, которая очень надоедает нашим войскам. Это очень такая «жирная» цель. Она была повреждена – она засекала нашу артиллерию на достаточно большой дистанции, и сейчас такое облегчение. Они очень дорогие – эти станции, они стоят миллионы долларов. Нам удалось «подстрелить» их все же. И сейчас, надеемся, на этом направлении станет немного легче все же. Поскольку, пока они приведут их в порядок, все это требует времени. А конечно, в условиях такой интенсивности боевых действий каждый день идет на вес золота», — рассказал Евлаш.

Он сообщил, что в целом за минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении Силы обороны уничтожили 13 единиц вооружения и военной техники, а также ликвидировали ранеными и убитыми 122 оккупанта.

Читайте также: Россияне атаковали через границу на Харьковщине: информация ВСУ

«Удалось уничтожить два танка Т-72, пять боевых бронированных машин, включая МТ-ЛБ, БТР, БМД и другие образцы вооружения. Удалось уничтожить еще две машины – «Урал» и «УАЗ», — дополнил Илья Евлаш.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В кафе на Харьковщине погибли сын-военный и вдова перезахороненного бойца
В кафе на Харьковщине погибли сын-военный и вдова перезахороненного бойца
05.10.2023, 22:14
49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском
49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском
05.10.2023, 16:10
Зеленский сказал, что может предотвратить массовые убийства как на Харьковщине
Зеленский сказал, что может предотвратить массовые убийства как на Харьковщине
05.10.2023, 21:42
Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)
Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)
05.10.2023, 18:21
Ракетный удар по селу на Харьковщине: поиски тел погибших завершены (фото)
Ракетный удар по селу на Харьковщине: поиски тел погибших завершены (фото)
05.10.2023, 20:22
В направлении Харьковщины движутся дроны Shahed — Воздушные силы ВСУ
В направлении Харьковщины движутся дроны Shahed — Воздушные силы ВСУ
05.10.2023, 23:18

Новости по теме:

10:32
Две дорогие и редкие системы РЭБ РФ «подбили» на Лимано-Купянском направлении
10:04
Россияне атаковали через границу на Харьковщине: информация ВСУ
17:30
Самый известный блогер Харькова кот Степан собирает средства на ВСУ (видео)
22:04
25-я армия развернута, враг активизируется — ситуация под Купянском и Лиманом
18:57
Оборона: Зеленский в Харькове совещался с Сырским и Синегубовым (видео)

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Две дорогие и редкие системы РЭБ РФ «подбили» на Лимано-Купянском направлении»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 10:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ «отминусовали» российские РЭБ «Зоопарк» и «Борисоглебск». Об этом в эфире нацмарафона заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш".