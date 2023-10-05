Две дорогие и редкие системы РЭБ РФ «подбили» на Лимано-Купянском направлении

ВСУ «отминусовали» российские РЭБ «Зоопарк» и «Борисоглебск». Об этом в эфире нацмарафона заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Интересными целями на этом направлении у нас были станция РЭБ «Борисоглебск», которая создавала помехи и осуществляла перехваты, а вторая – РЛС «Зоопарк» была повреждена. Это специальная радиолокационная станция, которая очень надоедает нашим войскам. Это очень такая «жирная» цель. Она была повреждена – она засекала нашу артиллерию на достаточно большой дистанции, и сейчас такое облегчение. Они очень дорогие – эти станции, они стоят миллионы долларов. Нам удалось «подстрелить» их все же. И сейчас, надеемся, на этом направлении станет немного легче все же. Поскольку, пока они приведут их в порядок, все это требует времени. А конечно, в условиях такой интенсивности боевых действий каждый день идет на вес золота», — рассказал Евлаш.

Он сообщил, что в целом за минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении Силы обороны уничтожили 13 единиц вооружения и военной техники, а также ликвидировали ранеными и убитыми 122 оккупанта.

«Удалось уничтожить два танка Т-72, пять боевых бронированных машин, включая МТ-ЛБ, БТР, БМД и другие образцы вооружения. Удалось уничтожить еще две машины – «Урал» и «УАЗ», — дополнил Илья Евлаш.