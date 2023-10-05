Генштаб: о четырех атаках в направлении Харьковщины и авиаударах по региону
В Харьковской области в течение суток российские военные нанесли авиаудары вблизи сел Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка и Берестовое на Купянском направлении, а также Барановка и Гатище — на Слобожанском.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 30 боевых столкновений.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили четыре атаки врага к востоку от Макеевки Луганской области, вблизи админграницы с Харьковщиной.
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в течение суток российские военные нанесли авиаудары вблизи сел Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".