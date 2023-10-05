Генштаб: о четырех атаках в направлении Харьковщины и авиаударах по региону

В Харьковской области в течение суток российские военные нанесли авиаудары вблизи сел Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка и Берестовое на Купянском направлении, а также Барановка и Гатище — на Слобожанском.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 30 боевых столкновений.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили четыре атаки врага к востоку от Макеевки Луганской области, вблизи админграницы с Харьковщиной.