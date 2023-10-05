Харьковские нацгвардейцы уничтожили около 15 российских оккупантов

О результативных сбросах на головы и позиции оккупантов, осуществленных харьковскими воинами в боях под Клещеевкой, проинформировали в 5-й Слобожанской бригаде НГУ.

«Харьковские гвардейцы уничтожили под Клещиевкой около 15 российских оккупантов, — подсчитали в бригаде. — На прошлой неделе после тщательного изучения местности и в результате ожесточенных боев на северной окраине населенного пункта Клещеевка, отделением аэроразведки 5-й Слобожанской бригады Национальной гвардии Украины с помощью сбросов был уничтожен личный состав врага, его огневые позиции и укрытие».

Успешные атаки по оккупантам нацгвардейцы провели в несколько «заходов». 28 сентября они помогли удержать позиции и заставили врага отступать во время штурма. А уже на следующий день уничтожили полевой склад противника.

«30 сентября во время выполнения боевого задания в районе поселка Клещеевка Донецкой области отделение аэроразведки штурмового отряда 5-й Слобожанской бригады НГУ проводило аэроразведку местности и выявило точки скопления противника. Было принято решение утром штурмовать позиции противника. 1 октября, благодаря действиям отделения аэроразведки нашей бригады, удалось вовремя и неожиданно для противника начать штурмовые действия, в результате которых было уничтожено около 15 российских террористов, а враг был вынужден покинуть позицию и бежать», — сообщила пресс-служба бригады.