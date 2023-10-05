Live
  • Чт 05.10.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.6
  • EUR 38.43
    • 🔴

Харьковские нацгвардейцы уничтожили около 15 российских оккупантов

Происшествия 08:08   05.10.2023
Оксана Горун
Харьковские нацгвардейцы уничтожили около 15 российских оккупантов Фото: facebook 5-й Слобожанской бригады НГУ

О результативных сбросах на головы и позиции оккупантов, осуществленных харьковскими воинами в боях под Клещеевкой, проинформировали в 5-й Слобожанской бригаде НГУ.

«Харьковские гвардейцы уничтожили под Клещиевкой около 15 российских оккупантов, — подсчитали в бригаде. — На прошлой неделе после тщательного изучения местности и в результате ожесточенных боев на северной окраине населенного пункта Клещеевка, отделением аэроразведки 5-й Слобожанской бригады Национальной гвардии Украины с помощью сбросов был уничтожен личный состав врага, его огневые позиции и укрытие».

Успешные атаки по оккупантам нацгвардейцы провели в несколько «заходов». 28 сентября они помогли удержать позиции и заставили врага отступать во время штурма. А уже на следующий день уничтожили полевой склад противника.

Читайте также: Возможна операция по уничтожению С-300, которыми «кошмарят» Харьков — эксперт

«30 сентября во время выполнения боевого задания в районе поселка Клещеевка Донецкой области отделение аэроразведки штурмового отряда 5-й Слобожанской бригады НГУ проводило аэроразведку местности и выявило точки скопления противника. Было принято решение утром штурмовать позиции противника. 1 октября, благодаря действиям отделения аэроразведки нашей бригады, удалось вовремя и неожиданно для противника начать штурмовые действия, в результате которых было уничтожено около 15 российских террористов, а враг был вынужден покинуть позицию и бежать», — сообщила пресс-служба бригады.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В кафе на Харьковщине погибли сын-военный и вдова перезахороненного бойца
В кафе на Харьковщине погибли сын-военный и вдова перезахороненного бойца
05.10.2023, 22:14
49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском
49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском
05.10.2023, 16:10
Зеленский сказал, что может предотвратить массовые убийства как на Харьковщине
Зеленский сказал, что может предотвратить массовые убийства как на Харьковщине
05.10.2023, 21:42
Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)
Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)
05.10.2023, 18:21
Ракетный удар по селу на Харьковщине: поиски тел погибших завершены (фото)
Ракетный удар по селу на Харьковщине: поиски тел погибших завершены (фото)
05.10.2023, 20:22
В направлении Харьковщины движутся дроны Shahed — Воздушные силы ВСУ
В направлении Харьковщины движутся дроны Shahed — Воздушные силы ВСУ
05.10.2023, 23:18

Новости по теме:

10:53
В ВСУ сравнили количество оккупантов под Купянском и Бахмутом
09:33
Рейд в граничащую с Харьковщиной область РФ: окупанты понесли потери (видео)
08:08
Харьковские нацгвардейцы уничтожили около 15 российских оккупантов
07:51
Армия РФ незначительно продвинулась в сторону Харьковщины: данные ISW (карты)
07:35
Ночью Украину атаковали «шахеды», на Харьковщине — два авиаудара — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковские нацгвардейцы уничтожили около 15 российских оккупантов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 08:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результативных сбросах на головы и позиции оккупантов, осуществленных харьковскими воинами в боях под Клещеевкой, проинформировали в 5-й Слобожанской бригаде НГУ".