Харьковские пограничники уничтожили российский БТР в Луганской области (видео)
На Сватовском направлении бойцы «Сталевого кордону» метко попали в российский БТР.
Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
Видео уничтожения российской техники продемонстрировало эффектную работу артиллеристов «Стальной границы» на сватовском направлении.
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 14:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Сватовском направлении бойцы «Сталевого кордону» метко попали в российский БТР.".