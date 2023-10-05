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Харьковские пограничники уничтожили российский БТР в Луганской области (видео)

Происшествия 14:15   05.10.2023
Оксана Якушко
Харьковские пограничники уничтожили российский БТР в Луганской области (видео)

На Сватовском направлении бойцы «Сталевого кордону» метко попали в российский БТР.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Видео уничтожения российской техники продемонстрировало эффектную работу артиллеристов «Стальной границы» на сватовском направлении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 14:15;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Сватовском направлении бойцы «Сталевого кордону» метко попали в российский БТР.".