Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)
Уже известно о 51 погибшем в результате ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине.
Об этом сообщил в своем телеграмме Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
«51 🕯️. При получении медицинской помощи погиб один из раненых. Разбор завалов продолжается», – рассказал Клименко.
Также в Нацполиции показали первые минуты в селе Гроза после ракетного удара.
Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района, где было много гражданских людей. Из-под завалов достали тела 49 погибших людей, среди них ребенок 6 лет.
РФ била по селу во время поминального обеда — в магазине-кафе было около 60 человек, в том числе дети — они поминали похороненного жителя села.
Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что ракетный удар, унесший 50 жизней в кафе в селе Гроза, нанесли «Искандером» и он был максимально точным. Поэтому полиция и СБУ считают вероятной версию, что его наводил кто-то на месте.
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 18:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже известно о 51 погибшем в результате ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине.".