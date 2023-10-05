Live
  • Чт 05.10.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.6
  • EUR 38.43
    • 🔴

Массовое убийство на Харьковщине. РФ била по селу во время поминального обеда

Происшествия 16:51   05.10.2023
Оксана Якушко
Массовое убийство на Харьковщине. РФ била по селу во время поминального обеда

Массовое убийство гражданских в селе Гроза Купянского района Харьковской области, похоже, было спланированным, считает военный журналист Андрей Цаплиенко.

Об этом он написал в своем телеграмме.

«Во время ракетной атаки по селу Гроза в кафе проходил поминальный обед. Именно поэтому в одном месте собралось такое большое количество людей», — сообщил Цаплиенко.

 

«Сегодня российские убийцы обстреляли магазин-кафе, в котором находились около 60 человек, в том числе дети. Никакого военного не было!! Ракета окупантов попала в помещение, где поминали похороненного жителя села. Ни одного военного, все местные жители села, в котором до сего дня проживало 330 человек!» — сообщил глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

В настоящее время из-под завалов достали 56 человек. 49 граждан погибли, еще 7 травмированы, сообщили в Нацполиции.

На место трагедии оперативно прибыли полиция, спасатели, медики. Они расчищают завалы, спасают раненых. Сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия и документируют последствия.


Открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района, где было много гражданских людей. Из-под завалов извлечены тела 49 погибших людей, среди них мальчик 6 лет.

Читайте также: 49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В кафе на Харьковщине погибли сын-военный и вдова перезахороненного бойца
В кафе на Харьковщине погибли сын-военный и вдова перезахороненного бойца
05.10.2023, 22:14
49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском
49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском
05.10.2023, 16:10
Зеленский сказал, что может предотвратить массовые убийства как на Харьковщине
Зеленский сказал, что может предотвратить массовые убийства как на Харьковщине
05.10.2023, 21:42
Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)
Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)
05.10.2023, 18:21
Ракетный удар по селу на Харьковщине: поиски тел погибших завершены (фото)
Ракетный удар по селу на Харьковщине: поиски тел погибших завершены (фото)
05.10.2023, 20:22
В направлении Харьковщины движутся дроны Shahed — Воздушные силы ВСУ
В направлении Харьковщины движутся дроны Shahed — Воздушные силы ВСУ
05.10.2023, 23:18

Новости по теме:

12:27
Снаряд для РСЗО «Ураган» и другое оружие перевозил мужчина в машине в Харькове
08:10
Мужчину с гранатой задержали в метро Харькова сотрудники полиции
17:31
«Меньшим 3 и 9 месяцев». Полиция показала результат удара по Первомайскому
16:05
Все 4265 укрытий планируют привести в готовность на Харьковщине – Синегубов
17:26
Как живет Казачья Лопань и что ей нужно. Поселок посетили Синегубов и Тимошко

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Массовое убийство на Харьковщине. РФ била по селу во время поминального обеда»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 16:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Массовое убийство гражданских в селе Гроза Купянского района Харьковской области, похоже, было спланированным, считает военный журналист Андрей Цаплиенко.".