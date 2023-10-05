На Харьковщине арестовали имущество агропредприятия гражданина РФ

Гражданин РФ на втором году полномасштабного вторжения продолжал оставаться директором предприятия в Красноградском районе на Харьковщине.

«По данным следствия, директор агропредприятия, расположенного на территории Красноградского района, который имеет в собственности 50% уставного капитала предприятия, имеет гражданство рф и сотрудничает со страной-агрессором. Также установлено, что один из бенефициаров агропредприятия — гражданин рф, который в собственности имел другие 50% уставного капитала, в 2021 году выехал за пределы Украины и, находясь за границей, уже во время полномасштабного вторжения рф на территорию нашего государства осуществил выход из предприятия путем продажи своей доли гражданину другой страны», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Судья Красноградского райсуда удовлетворил ходатайство прокуроров. На имущество агропредприятия наложили арест. Под него попали здания, склады, гаражи и сельхозтехника.

Расследование проводят по факту коллаборационной деятельности.