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По Харьковщине ударили ракетами — Синегубов и ГСЧС сообщили о последствиях

Происшествия 08:32   05.10.2023
Оксана Горун
По Харьковщине ударили ракетами — Синегубов и ГСЧС сообщили о последствиях Фото: Вадим Беликов

Около 00:15 ночи 5 октября армия РФ нанесла ракетный удар по поселку Печенеги в Чугуевском районе, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, били из ЗРК С-300.

«Зафиксированы попадания на территории дачного поселка. Повреждены 2 дома, произошли пожары» — написал Синегубов в telegram.

Подробности о последствиях этой атаки также сообщили в ГСЧС.

«Там возникло сразу несколько очагов пожаров. Горела крыша одноэтажного дома на площади 50 кв. м, двухэтажный дом из сруба по всей его площади в 110 кв. м, а также лесная подстилка на площади 500 кв. м. К месту происшествия направили три оперативных подразделения 29-й, 50-й ГСПЧ Харьковского гарнизона ГСЧС и 1 Луганского. Всего четыре пожарных автоцистерны и 20 человек личного состава. Огонь удалось взять под контроль в 03:26, а полностью потушить в 06:00. Пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 08:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 00:15 ночи 5 октября армия РФ нанесла ракетный удар по поселку Печенеги в Чугуевском районе, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов".