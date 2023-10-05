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Под завалами в Грозе может быть ребенок, погибла пятая часть села — Синегубов

Происшествия 19:47   05.10.2023
Елена Нагорная
Под завалами в Грозе может быть ребенок, погибла пятая часть села — Синегубов

Под завалами кафе-магазина в селе Гроза Купянского района, по которому около 13 часов 5 октября россияне нанесли ракетный удар, может быть двухлетний ребенок, сообщил в эфире национального телемарафона начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«По нашей информации, под завалами еще могут находиться дети, поскольку одна семья была… Это непроверенные данные, однако такая информация все же есть, с двухлетним ребенком в этом кафе. Поэтому там продолжают работать все службы», — отметил Синегубов.

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Также он сообщил, что на месте создан штаб с целью оперативного устранения последствий удара.

«Жилые дома, которые находятся рядом, они достаточно серьезно также пострадали, потому что удар был достаточно сильный. Мы должны оперативно устранить последствия, чтобы людям вставить или окна, или временную пленку, чтобы подготовить к зимнему периоду», — сказал начальник ХОВА.

По его данным, население Грозы сейчас составляет 330 жителей, а до полномасштабной войны было 500. Все погибшие и пострадавшие — жители этого населенного пункта.

«Фактически 1/5 села от одного ракетного удара международного террориста ушла из жизни», — констатировал Синегубов.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. РФ ударила по населенному пункту, когда в кафе проходил поминальный обед — около 60 человек, в том числе дети, поминали похороненного жителя села. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Поэтому полиция и СБУ считают вероятной версию, что его наводил кто-то на месте. По последней информации Клименко, погиб 51 человек — один из раненых скончался в больнице. Среди погибших — ребенок 6 лет. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, среди раненых шесть женщин, большинство которых старше 50 лет, и 55-летний мужчина.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 19:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под завалами кафе-магазина в селе Гроза Купянского района, по которому около 13 часов 5 октября россияне нанесли ракетный удар, может быть двухлетний ребенок, сообщил в эфире национального телемарафона начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".