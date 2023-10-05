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Ракетный удар по Печенегам: сгорели три дачи

Происшествия 09:15   05.10.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по Печенегам: сгорели три дачи Иллюстрация: карта DeepState

Глава Печенежской громады Александр Гусаров сообщил подробности о последствиях ночной атаки армии РФ. По Печенегам били ракетами С-300 около полуночи.

«Прошлой ночью, около 00:15 враг нанес удар по нашей громаде! Предварительно из ЗРК С-300! Попадания в дачный кооператив, сгорели три частных домовладения, а также попадание вблизи линии электросетей! Человеческих жертв нет», — написал Гусаров в telegram.

Ранее в ГСЧС сообщили, что после вражеского удара в Печенежской громаде возникло сразу несколько очагов пожара. Горели дома (в том числе деревянное здание) и лесная подстилка.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 09:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Печенежской громады Александр Гусаров сообщил подробности о последствиях ночной атаки армии РФ. По Печенегам били ракетами С-300 около полуночи".