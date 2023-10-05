Ракетный удар по селу на Харьковщине: поиски тел погибших завершены (фото)

51 один человек погиб и шесть госпитализированы с ранениями в результате вражеского ракетного удара по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района днем 5 октября.

Поисково-спасательные работы завершены, сообщил журналистам спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

«Завтра во время проведения следственных действий правоохранителями, спасатели и техника ГСЧС также будут задействованы. Потому что, возможно, еще найдутся фрагменты тел», — уточнил он.

«Всего погиб 51 человек (из них один ребенок 2017 г.р.), пострадали шесть человек», — также говорится в публикации ГСЧС.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под завалами может быть двухлетний ребенок. Эта информация не подтвердилась, уточнили в пресс-службе ХОВА.



Фото: ГСЧС Украины

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. РФ ударила по населенному пункту, когда в кафе проходил поминальный обед — около 60 человек, в том числе дети, поминали похороненного жителя села. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Поэтому полиция и СБУ считают вероятной версию, что его наводил кто-то на месте. По последней информации Клименко, погиб 51 человек — один из раненых скончался в больнице. Среди погибших — ребенок 6 лет. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, среди раненых шесть женщин, большинство которых старше 50 лет, и 55-летний мужчина.