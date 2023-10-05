Рейд в граничащую с Харьковщиной область РФ: окупанты понесли потери (видео)

Легион «Свобода России» проинформировал, что совершил рейд в Белгородскую область.

«Штурмгруппы 1-й и 2-й рот 1-го ОМБ Легиона накануне провели тактическую операцию на Белгородщине. Все поставленные задачи — выполнены, все легионеры вернулись живыми и здоровыми. Понравилось, придем еще. Потери противника: ранеными — 13, убитыми — 5», — проинформировали в telegram легиона.

Легионеры также опубликовали видео, подтверждающее их успешную диверсионную деятельность в РФ.