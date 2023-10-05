Россияне атаковали через границу на Харьковщине: информация ВСУ
Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш прокомментировал атаку на село Зыбино, совершенную через границу на северо-востоке Харьковщины (у Волчанска).
По его словам, такие рейды через границу враг на Харьковщине совершает нечасто.
«Харьковщина у нас относительно спокойная, если сравнивать с Лимано-Купянским и Бахмутским направлением. Иногда противник совершает такие атаки, используя минометы, артиллерийское вооружение. Также иногда используют ракеты С-300 для поражения гражданской инфраструктуры. Это делается для того, чтобы отвлечь внимание и не дать нашим силам отойти с этого направления – перебросить их на более важные направления, где сейчас мы нуждаемся в большем резерве, большем человеческом ресурсе», — пояснил Евлаш в эфире нацмарафона.
Он отметил, что противник постоянно укрепляет госграницу, создавая минно-инженерные и минно-взрывные заграждения.
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«Он перестраховывается на всякий случай. Однако мы видим, что противник постоянно продолжает вдоль линии столкновения так называемый «тревожащий огонь», который не дает расслабиться и вызывает ответную реакцию. В большинстве своем с этой целью противник наносит удары вдоль государственной границы», — сказал спикер Восточной группировки ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 10:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш прокомментировал атаку на село Зыбино, совершенную через границу на северо-востоке Харьковщины (у Волчанска)".