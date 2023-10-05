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Семьям на Харьковщине обещают выплаты до 50 тыс. грн: в ХОВА сообщили условия

Общество 12:19   05.10.2023
Оксана Горун
Семьям на Харьковщине обещают выплаты до 50 тыс. грн: в ХОВА сообщили условия

На Харьковщине приняли Программу поддержки и развития семейных форм воспитания на 2023-27 годы. В ней предусмотрены дополнительные выплаты.

«Программа предусматривает материальные выплаты при образовании приемной семьи, детского дома семейного типа, семьи патронатного воспитателя в размере 30 тысяч гривен; пособие на оздоровление детей; ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч гривен семьям, воспитывающим детей с инвалидностью; адресную помощь в размере 50 тысяч гривен приемным семьям и ДДСТ, проработавшим 15 лет, обеспечение детей гаджетами для обучения и т.д.», — перечислил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Программу приняли на сессии Харьковского облсовета 5 октября. По заявлению Синегубова, она уникальна для Украины.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 12:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине приняли Программу поддержки и развития семейных форм воспитания на 2023-27 годы. В ней предусмотрены дополнительные выплаты".