Семьям на Харьковщине обещают выплаты до 50 тыс. грн: в ХОВА сообщили условия
На Харьковщине приняли Программу поддержки и развития семейных форм воспитания на 2023-27 годы. В ней предусмотрены дополнительные выплаты.
«Программа предусматривает материальные выплаты при образовании приемной семьи, детского дома семейного типа, семьи патронатного воспитателя в размере 30 тысяч гривен; пособие на оздоровление детей; ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч гривен семьям, воспитывающим детей с инвалидностью; адресную помощь в размере 50 тысяч гривен приемным семьям и ДДСТ, проработавшим 15 лет, обеспечение детей гаджетами для обучения и т.д.», — перечислил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Программу приняли на сессии Харьковского облсовета 5 октября. По заявлению Синегубова, она уникальна для Украины.
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 12:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине приняли Программу поддержки и развития семейных форм воспитания на 2023-27 годы. В ней предусмотрены дополнительные выплаты".