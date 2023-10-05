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Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины: без пострадавших

Происшествия 08:54   05.10.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины: без пострадавших Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что армия РФ в течение суток обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Ночью враг нанес удар ракетами С-300 по Печенегам, вызвав многочисленные пожары на территории дачного поселка и в лесном массиве.

Также лес из-за россиян загорелся в районе Гороховатки Изюмского района. Ее обстреляли около трех часов ночи. Огонь охватил площадь около 500 квадратных метров.

«В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района поврежден дом, произошел пожар. В пгт Казачья Лопань Харьковского района артиллерийским обстрелом повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, частный автомобиль. Из-за обстрелов окрестностей с. Глубокое Харьковского района горела трава в поле. Пострадавшие среди гражданского населения в течение суток не зафиксированы», — сообщил Синегубов в telegram.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 08:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что армия РФ в течение суток обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов".