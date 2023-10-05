Live
  • Чт 05.10.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.6
  • EUR 38.43
    • 🔴

Удар «Торнадо» по дачам на Харьковщине: появились фото последствий

Происшествия 11:16   05.10.2023
Оксана Горун
Удар «Торнадо» по дачам на Харьковщине: появились фото последствий

Прокуратура Харьковской области опубликовала фото из Печенежской громады, которая ночью попала под вражеский обстрел.

Специалисты уточнили: били, по предварительным данным, из РСЗО «Торнадо-С». Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о вероятном ударе ракетами из ЗРК «С-300».

«Зафиксировано попадание в гражданские объекты. Повреждена территория дачного общества и жилые дома, где проживают мирные жители. К счастью, никто из людей не пострадал», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

На месте следователи документируют очередное российское военное преступление.

Обстрел Печенежской громады 5 октября 2023

Обстрел Печенежской громады 5 октября 2023 2

Обстрел Печенежской громады 5 октября 2023 3

прилет

Обстрел Печенежской громады 5 октября 2023 5

Обстрел Печенежской громады 5 октября 2023 6

Автор: Оксана Горун
Популярно
В кафе на Харьковщине погибли сын-военный и вдова перезахороненного бойца
В кафе на Харьковщине погибли сын-военный и вдова перезахороненного бойца
05.10.2023, 22:14
49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском
49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском
05.10.2023, 16:10
Зеленский сказал, что может предотвратить массовые убийства как на Харьковщине
Зеленский сказал, что может предотвратить массовые убийства как на Харьковщине
05.10.2023, 21:42
Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)
Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)
05.10.2023, 18:21
Ракетный удар по селу на Харьковщине: поиски тел погибших завершены (фото)
Ракетный удар по селу на Харьковщине: поиски тел погибших завершены (фото)
05.10.2023, 20:22
В направлении Харьковщины движутся дроны Shahed — Воздушные силы ВСУ
В направлении Харьковщины движутся дроны Shahed — Воздушные силы ВСУ
05.10.2023, 23:18

Новости по теме:

19:31
ГСЧС показала, как тушили пожар в Волчанске после удара РФ (фото)
15:19
Враг повредил автошколу и поджег сухую траву в Волчанске – ХОВА (фото)
16:29
Под ударом армии РФ оказались три села у границы на Харьковщине — ХОВА
15:12
Россияне из «Градов» обстреляли приграничное село на Золочевщине
12:24
Враг обстрелял Казачью Лопань: часть поселка без света

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Удар «Торнадо» по дачам на Харьковщине: появились фото последствий»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 11:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура Харьковской области опубликовала фото из Печенежской громады, которая ночью попала под вражеский обстрел".