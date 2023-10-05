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В Харьковской области браконьер в лесу накопал песка на 300 тысяч гривен

Происшествия 13:28   05.10.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области браконьер в лесу накопал песка на 300 тысяч гривен

Харьковчанина подозревают в незаконной добыче песка, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В сентябре этого года 25-летний подозреваемый, не имея специального разрешения на пользование недрами, добывал кварцевый песок на территории ГП «Леса Украины» филиала «Октябрьское лесное хозяйство».

Он незаконно нарыл песка около 45 тонн. Государству нанес ущерб на сумму более 300 тыс. грн.

Слободская окружная прокуратура Харькова сообщила о подозрении 25-летнему мужчине по факту незаконной добычи полезных ископаемых местного значения в крупном размере (ч. 2 ст. 240 УК Украины)

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 13:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанина подозревают в незаконной добыче песка, сообщила Харьковская областная прокуратура.".