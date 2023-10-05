В кафе на Харьковщине погибли сын-военный и вдова перезахороненного бойца

В кафе в селе Гроза Купянского района, по которому днем 5 октября россияне ударили ракетой, люди собирались на поминки по случаю перезахоронения в населенном пункте военного — местного жителя, сообщил журналистам спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он пояснил, что до этого защитник покоился в Днепре, но близкие люди пожелали перезахоронить его в селе Гроза, откуда он родом.

«Погребение организовывала семья погибшего военного, а именно сын и жена погибшего. Сын защитника также был военным», — рассказал Чубенко.

По его данным, в кафе погибли вдова перезахороненного, а также его сын вместе со своей женой.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — поминали погибшего военного. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Поэтому полиция и СБУ считают вероятной версию, что его наводил кто-то на месте. В результате удара на месте погибли 50 человек, среди которых шестилетний ребенок. Один раненый скончался в больнице, и еще шестеро пострадавших находятся в медучреждениях области. В 19:50 поисково-спасательные работы были завершены. На Харьковщине объявлен трехдневный траур — с 6 по 8 октября.