В Киеве нардеп-мажоритарщик СН от Харькова Куницкий избил человека (видео)

Видео избиения мужчины нардепом от президентской политической силы «Слуга народа» Александром Куницким и нардепом Артемом Дмитруком распространил экс-нардеп Борислав Береза.

В центре Киева двое нардепов избили парня. По свидетельству потерпевшего, он находился на улице, когда нардеп Дмитрук и нардеп от «Слуги народа» Александр Куницкий начали его снимать на камеру по телефону. Он попросил его не снимать. Но парня избили: Куницкий повалил его на землю, а Дмитрук стал бить кулаками по лицу.

«Я стоял на улице, Дмитрук и Куницкий начали меня снимать. Начали меня толкать, говорить всякий гадости на телефон, что я там что-то выполняю или где-то работаю. Началась толкотня. Они меня начали избивать», — рассказал потерпевший.

Потерпевший говорит, что народные избранники обвинили его в мошенничестве и потребовали деньги.

Предварительно у пострадавшего сломан нос.

«Похоже, что «Слуги народа» считают, что избивать человека или подменять собой стражей порядка – это их новое право. Но это их попытки прессовать колл-центры в своих меркантильных интересах уже перешли все границы. Я не знаю мошенник он или нет, но попытки нардепов подменять собой правоохранителей и избивать человека – это путь к беззаконию. Он преступник? Обращайтесь в полицию. Все», – прокомментировал событие Борислав Береза.

Дмитрук заявил в комментарии Новости.LIVE, что парень якобы работник незаконного колл-центра, мешавший им пройти по улице.

Собственно, нардеп Дмитрук позиционирует себя как борца с незаконными колл-центрами.