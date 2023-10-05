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В Киеве нардеп-мажоритарщик СН от Харькова Куницкий избил человека (видео)

Происшествия 15:35   05.10.2023
Оксана Якушко
В Киеве нардеп-мажоритарщик СН от Харькова Куницкий избил человека (видео)

Видео избиения мужчины нардепом от президентской политической силы «Слуга народа» Александром Куницким и нардепом Артемом Дмитруком распространил экс-нардеп Борислав Береза.

В центре Киева двое нардепов избили парня. По свидетельству потерпевшего, он находился на улице, когда нардеп Дмитрук и нардеп от «Слуги народа» Александр Куницкий начали его снимать на камеру по телефону. Он попросил его не снимать. Но парня  избили: Куницкий повалил его на землю, а Дмитрук стал бить кулаками по лицу.

«Я стоял на улице, Дмитрук и Куницкий начали меня снимать. Начали меня толкать, говорить всякий гадости на телефон, что я там что-то выполняю или где-то работаю. Началась толкотня. Они меня начали избивать», — рассказал потерпевший.

Потерпевший говорит, что народные избранники обвинили его в мошенничестве и потребовали деньги.

Предварительно у пострадавшего сломан нос.

«Похоже, что «Слуги народа» считают, что избивать человека или подменять собой стражей порядка – это их новое право. Но это их попытки прессовать колл-центры в своих меркантильных интересах уже перешли все границы. Я не знаю мошенник он или нет, но попытки нардепов подменять собой правоохранителей и избивать человека – это путь к беззаконию. Он преступник? Обращайтесь в полицию. Все», – прокомментировал событие Борислав Береза.

Дмитрук заявил в комментарии Новости.LIVE, что парень якобы работник незаконного колл-центра, мешавший им пройти по улице.

Собственно, нардеп Дмитрук позиционирует себя как борца с незаконными колл-центрами.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 15:35;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео избиения мужчины нардепом от президентской политической силы «Слуга народа» Александром Куницким и нардепом Артемом Дмитруком распространил экс-нардеп Борислав Береза.".