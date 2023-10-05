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Не верят в ПВО: в российском селе у границы с Харьковщиной охотятся на дроны

Мир 12:05   05.10.2023
Оксана Горун
Не верят в ПВО: в российском селе у границы с Харьковщиной охотятся на дроны Фото: коллаж

Жители российского села Чураево (неподалеку от границы с Харьковщиной — в районе Волчанска) перестали надеяться в то, что их защитит ПВО «второй армии мира», и образовали народную дружину.

Видео трех «народных дружинников» из села Чураево опубликовали местные белгородские telegram-каналы.

«Народные ПВОшники» представились «простыми мужиками из села Чураево Белгородской области».

«Наша народная дружина патрулирует улицы и в случае атаки украинских дронов занимается их «перебитием», — заявили граждане РФ, считающие, что их атакуют «украинские дроны».

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Своих земляков они призвали: «стреляйте по дронам из окон, откуда хотите». Что случилось с системой ПВО в Белгородской области, «дружинники» не уточнили. Как и не сообщили, прилетали ли в их село «украинские дроны» до 24 февраля 2022 года.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 12:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители российского села Чураево (неподалеку от границы с Харьковщиной — в районе Волчанска) перестали надеяться в то, что их защитит ПВО «второй армии мира», и образовали народную дружину".