Не верят в ПВО: в российском селе у границы с Харьковщиной охотятся на дроны

Жители российского села Чураево (неподалеку от границы с Харьковщиной — в районе Волчанска) перестали надеяться в то, что их защитит ПВО «второй армии мира», и образовали народную дружину.

Видео трех «народных дружинников» из села Чураево опубликовали местные белгородские telegram-каналы.

«Народные ПВОшники» представились «простыми мужиками из села Чураево Белгородской области».

«Наша народная дружина патрулирует улицы и в случае атаки украинских дронов занимается их «перебитием», — заявили граждане РФ, считающие, что их атакуют «украинские дроны».

Своих земляков они призвали: «стреляйте по дронам из окон, откуда хотите». Что случилось с системой ПВО в Белгородской области, «дружинники» не уточнили. Как и не сообщили, прилетали ли в их село «украинские дроны» до 24 февраля 2022 года.