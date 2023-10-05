В селе Гроза на Харьковщине под завалами еще могут быть тела погибших — ГСЧС

Под завалами здания кафе и магазина в селе Гроза Купянского района, по которому в 13:13 россияне ударили ракетой «Искандер», еще могут оставаться тела погибших. Поисковые работы продолжаются, сообщил в эфире национального телемарафона спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

«Трудно сказать, есть ли люди под завалами. В этом кафе люди сегодня собрались на поминки. Все, кто находился в этом кафе, по предварительным данным, это около 60 человек, а возможно и больше. Есть вероятность, что есть под завалами люди. То есть поисково-спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока не разберем полностью все разрушенное здание и не изымем все тела и остатки тел», — отметил Василенко.

Он сообщил, что в настоящее время из-под завалов изъяли 58 человек, 51 из которых — погиб.

«Семь человек были травмированы. Среди погибших есть шестилетний мальчик. Все гражданские. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, правоохранители, медики, волонтеры, местные жители. Спасатели разбирают завалы. Привлечено 14 единиц спасательной техники, 75 человек личного состава ГСЧС. Продолжаются работы по поиску тел погибших под завалами», — добавил Василенко.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. РФ ударила по населенному пункту, когда в кафе проходил поминальный обед — около 60 человек, в том числе дети, поминали похороненного жителя села. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Поэтому полиция и СБУ считают вероятной версию, что его наводил кто-то на месте. По последней информации Клименко, погиб 51 человек — один из раненых скончался в больнице. Среди погибших — ребенок 6 лет. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, среди раненых шесть женщин, большинство которых старше 50 лет, и 55-летний мужчина.