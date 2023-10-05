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В ВСУ сравнили количество оккупантов под Купянском и Бахмутом

Происшествия 10:53   05.10.2023
Оксана Горун
В ВСУ сравнили количество оккупантов под Купянском и Бахмутом Фото: скриншот

На Бахмутском направлении у оккупантов в два раза меньше личного состава, чем на Купянско-Лиманском, разница по технике — еще более существенная.

«Я бы определил Лимано-Купянское направление сейчас самым динамичным, поскольку там и сил противника больше. Если сравнивать в личном составе – это более 110 тысяч военнослужащих, 1085 танков. Около 2000 боевых бронированных машин: это БМП, БМД, МТ-ЛБ, «Тигры», разные дозорные машины. Более 700 единиц артиллерийских систем и около полтысячи РСЗО. В противоположность Бахмутскому, где мы видим гораздо меньшие цифры: 51 тысяча личного состава, 211 танков, 1000 боевых бронированных машин, 110 артиллерийских систем и еще 100 РСЗО», — привел данные в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он также сообщил, что ситуацию на Купянско-Лиманском направлении существенно усложняет активность вражеской авиации.

«Противник использует очень интенсивно свои Су-35 – новые штурмовики, которые могут стрелять как по воздушным, так и по наземным целям. В основном они заходят парами. Также использует Ка-52 вертолеты, использует Су-25, Ми-8 парами иногда также заходят туда. Интенсивность штурмовых действий сейчас там тоже повысилась. За минувшие сутки зафиксировано восемь боевых столкновений. Противник сейчас выбрал новую точку – Макеевка – и направляет все усилия на это направление. Все восемь боевых столкновений произошло там. Конечно, мы также отбиваем там атаки противника, наносим ему огневое поражение», — сообщил Евлаш.

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Спикер Восточной группировки ВСУ сообщил: успеха на этом направлении у врага нет.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 10:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Бахмутском направлении у оккупантов в два раза меньше личного состава, чем на Купянско-Лиманском, разница по технике — еще более существенная".