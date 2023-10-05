В ВСУ сравнили количество оккупантов под Купянском и Бахмутом
На Бахмутском направлении у оккупантов в два раза меньше личного состава, чем на Купянско-Лиманском, разница по технике — еще более существенная.
«Я бы определил Лимано-Купянское направление сейчас самым динамичным, поскольку там и сил противника больше. Если сравнивать в личном составе – это более 110 тысяч военнослужащих, 1085 танков. Около 2000 боевых бронированных машин: это БМП, БМД, МТ-ЛБ, «Тигры», разные дозорные машины. Более 700 единиц артиллерийских систем и около полтысячи РСЗО. В противоположность Бахмутскому, где мы видим гораздо меньшие цифры: 51 тысяча личного состава, 211 танков, 1000 боевых бронированных машин, 110 артиллерийских систем и еще 100 РСЗО», — привел данные в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
Он также сообщил, что ситуацию на Купянско-Лиманском направлении существенно усложняет активность вражеской авиации.
«Противник использует очень интенсивно свои Су-35 – новые штурмовики, которые могут стрелять как по воздушным, так и по наземным целям. В основном они заходят парами. Также использует Ка-52 вертолеты, использует Су-25, Ми-8 парами иногда также заходят туда. Интенсивность штурмовых действий сейчас там тоже повысилась. За минувшие сутки зафиксировано восемь боевых столкновений. Противник сейчас выбрал новую точку – Макеевка – и направляет все усилия на это направление. Все восемь боевых столкновений произошло там. Конечно, мы также отбиваем там атаки противника, наносим ему огневое поражение», — сообщил Евлаш.
Читайте также: Две дорогие и редкие системы РЭБ РФ «подбили» на Лимано-Купянском направлении
Спикер Восточной группировки ВСУ сообщил: успеха на этом направлении у врага нет.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В ВСУ сравнили количество оккупантов под Купянском и Бахмутом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 10:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Бахмутском направлении у оккупантов в два раза меньше личного состава, чем на Купянско-Лиманском, разница по технике — еще более существенная".