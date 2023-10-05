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Верховную Раду просят переименовать Первомайское на Харьковщине

Общество 13:16   05.10.2023
Оксана Горун
Верховную Раду просят переименовать Первомайское на Харьковщине Иллюстрация: карта GoogleMaps

Депутаты Харьковского облсовета на сессии 5 октября поддержали решение о переименовании села Первомайское.

Село в Печенежской громаде Чугуевского района на Харьковщине хотят назвать Залив. С инициативой по поводу такого переименования к областным депутатам обратился Печенежский поссовет.

«Вопрос образования и ликвидации районов, установления и изменения границ районов и городов, отнесения населенных пунктов к категории городов, наименования и переименования населенных пунктов и районов отнесен к полномочиям Верховной Рады Украины», — пояснил начальник отдела правового представительства управления правового обеспечения деятельности Харьковского облсовета Илья Крючков.

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Поэтому депутаты облсовета, поддержав переименование, обратились «выше» — в Верховную Раду. Именно нардепы должны принять окончательное решение по этому поводу.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 13:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского облсовета на сессии 5 октября поддержали решение о переименовании села Первомайское".