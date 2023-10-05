Верховную Раду просят переименовать Первомайское на Харьковщине
Депутаты Харьковского облсовета на сессии 5 октября поддержали решение о переименовании села Первомайское.
Село в Печенежской громаде Чугуевского района на Харьковщине хотят назвать Залив. С инициативой по поводу такого переименования к областным депутатам обратился Печенежский поссовет.
«Вопрос образования и ликвидации районов, установления и изменения границ районов и городов, отнесения населенных пунктов к категории городов, наименования и переименования населенных пунктов и районов отнесен к полномочиям Верховной Рады Украины», — пояснил начальник отдела правового представительства управления правового обеспечения деятельности Харьковского облсовета Илья Крючков.
Читайте также: Чугуев избавят от Шолохова, Чехова и Мичурина: жителям предлагают голосовать
Поэтому депутаты облсовета, поддержав переименование, обратились «выше» — в Верховную Раду. Именно нардепы должны принять окончательное решение по этому поводу.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Верховную Раду просят переименовать Первомайское на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 13:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского облсовета на сессии 5 октября поддержали решение о переименовании села Первомайское".