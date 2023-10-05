Военного в Грозе поминали гражданские: женщины и пожилые люди — Чубенко

В здании кафе-магазина в селе Гроза Купянского района, по которому ударили ракетой россияне, местные жители поминали погибшего военного, подтвердил в эфире национального телемарафона спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Там присутствовали его родственники, близкие лица. Все эти люди были гражданскими. Это можно увидеть по фото и видео, которые опубликованы. Это в основном женщины. Люди пожилого возраста. Даже был один ребенок. То есть речь не идет о попадании в военный объект. Это обычные местные жители, которые хоронили и поминали своего родственника», — рассказал спикер облпрокуратуры.

«Это наибольшее количество в моменте жертв от одного обстрела с начала полномасштабного вторжения именно в нашем регионе», — подчеркнул Чубенко.

По его данным, по селу ударили, предварительно, ракетой «Искандер».

«Разбор завалов еще продолжается. Работают прокуроры, следователи. Сейчас важнейшим вещественным доказательством на месте попадания являются именно остатки этой ракеты. Они будут приобщены как вещественное доказательство для фиксации военных преступлений и дальнейшего осуждения на трибунале военно-политического руководства и командиров воинских частей российской армии, которые отдавали эти преступные приказы», — добавил Чубенко.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. РФ ударила по населенному пункту, когда в кафе проходил поминальный обед — около 60 человек, в том числе дети, поминали похороненного жителя села. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Поэтому полиция и СБУ считают вероятной версию, что его наводил кто-то на месте. По последней информации Клименко, погиб 51 человек — один из раненых скончался в больнице. Среди погибших — ребенок 6 лет. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, среди раненых шесть женщин, большинство которых старше 50 лет, и 55-летний мужчина. Три дня, с 6 по 8 октября, на Харьковщине будут объявлены днями траура.