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ЮНИСЕФ профинансировал закупку реагентов для «Харьковводоканала»

Общество 17:54   05.10.2023
Оксана Якушко
ЮНИСЕФ профинансировал закупку реагентов для «Харьковводоканала»

Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине профинансировало закупку химических реагентов для комплексов водоподготовки КП «Харьковводоканал» более чем на 90 млн грн.

Начальник лаборатории санитарно-эпидемического контроля качества воды Андрей Стародубов отметил, что контроль за качеством воды является одним из основных приоритетов в работе предприятия.

«Несмотря на сложности военного времени, специалисты комплексов водоподготовки «Днепр» и «Донец» выполняют все  утвержденные технологические регламенты для очистки воды с применением необходимых реагентов. И помощь, которую в условиях войны оказал нам ЮНИСЕФ, профинансировав приобретение этих реагентов, действительно очень важна», — отметил Андрей Стародубов.

По его словам, специалисты лаборатории ежедневно контролируют качество воды и гарантируют ее безопасность. В настоящее время водопроводная вода в Харькове соответствует всем нормам и стандартам.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 17:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине профинансировало закупку химических реагентов для комплексов водоподготовки КП «Харьковводоканал» более чем на 90 млн грн.".