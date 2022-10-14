3 проміле: у Харкові зупинили п’яного водія, позбавленого прав за пияцтво
Чергового мертвецьки п’яного водія зупинили патрульні в Харкові. Прилад Drager показав 3,08 проміле алкоголю в крові, що вище за допустиму норму більш ніж у 15 разів.
Водія Ravon упіймали на вулиці П’ятихатській, він порушив правила дорожнього руху. До того ж виявилося, що він взагалі не мав права сідати за кермо за рішенням суду, адже протягом року вже притягався до адмінвідповідальності за керування у нетверезому стані, повідомляють у пресслужбі управління патрульної поліції в Харківській області.
На водія копи склали адміністративний протокол за ч.2 ст. 130 (відмова від огляду на стан наркотичного сп’яніння) та винесли постанову про накладення штрафу у 20400 гривень за ч.4 ст. 126 (управління транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 18:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 проміле: у Харкові зупинили п’яного водія, позбавленого прав за пияцтво".