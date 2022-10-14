3 проміле: у Харкові зупинили п’яного водія, позбавленого прав за пияцтво

Чергового мертвецьки п’яного водія зупинили патрульні в Харкові. Прилад Drager показав 3,08 проміле алкоголю в крові, що вище за допустиму норму більш ніж у 15 разів.

Водія Ravon упіймали на вулиці П’ятихатській, він порушив правила дорожнього руху. До того ж виявилося, що він взагалі не мав права сідати за кермо за рішенням суду, адже протягом року вже притягався до адмінвідповідальності за керування у нетверезому стані, повідомляють у пресслужбі управління патрульної поліції в Харківській області.

На водія копи склали адміністративний протокол за ч.2 ст. 130 (відмова від огляду на стан наркотичного сп’яніння) та винесли постанову про накладення штрафу у 20400 гривень за ч.4 ст. 126 (управління транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.