Рух метро у Харкові відновили повністю
Після ранкової зупинки підземки у Харкові через знеструмлення рух поїздів відновили.
О 13.25 Салтівська лінія метрополітену відновила роботу в повному обсязі, повідомила прес-служба Харківського метрополітену.
Салтівська лінія метрополітену від зупинки “Академіка Павлова” до “Героїв праці” запрацювала в останню чергу.
Читайте також: У Харкові тимчасово зупинили метроКатегорії: Без категорії; Теги: движение, метро, подземка, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Рух метро у Харкові відновили повністю»; з категорії на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 14:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух метро у Харкові відновили повністю".