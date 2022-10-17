Рух метро у Харкові відновили повністю

Після ранкової зупинки підземки у Харкові через знеструмлення рух поїздів відновили.

О 13.25 Салтівська лінія метрополітену відновила роботу в повному обсязі, повідомила прес-служба Харківського метрополітену.

Салтівська лінія метрополітену від зупинки “Академіка Павлова” до “Героїв праці” запрацювала в останню чергу.