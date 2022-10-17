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Рух метро у Харкові відновили повністю

14:14   17.10.2022
Оксана Якушко
Рух метро у Харкові відновили повністю

Після ранкової зупинки підземки у Харкові через знеструмлення рух поїздів відновили. 

О 13.25 Салтівська лінія метрополітену відновила роботу в повному обсязі, повідомила прес-служба Харківського метрополітену.

Салтівська лінія метрополітену від зупинки “Академіка Павлова” до “Героїв праці” запрацювала в останню чергу.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 14:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух метро у Харкові відновили повністю".