Синегубов: На Харківщині троє людей отримали поранення через обстріли
Минулої доби в Куп’янському районі поранення отримали дві жінки 43 і 40 років, а також 60-річний чоловік, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів Харківської області», – зазначив Синєгубов.
В м. Вовчанськ внаслідок обстрілів пошкоджено господарчу споруду, в смт Дворічна – житлові будинки, сталися пожежі.
На звільнених від ворога територіях продовжується розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 413 вибухонебезпечні предмети.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2022 в 09:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби в Куп’янському районі поранення отримали дві жінки 43 і 40 років, а також 60-річний чоловік, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".