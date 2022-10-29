Синегубов: На Харківщині троє людей отримали поранення через обстріли

Минулої доби в Куп’янському районі поранення отримали дві жінки 43 і 40 років, а також 60-річний чоловік, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів Харківської області», – зазначив Синєгубов.

В м. Вовчанськ внаслідок обстрілів пошкоджено господарчу споруду, в смт Дворічна – житлові будинки, сталися пожежі.

На звільнених від ворога територіях продовжується розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 413 вибухонебезпечні предмети.