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Прокуратура зайнялася “головою” села Оскіл на Ізюмщині при окупантах

Події 19:15   02.11.2022
Олена Нагорна
Прокуратура зайнялася “головою” села Оскіл на Ізюмщині при окупантах

Прокуратура повідомила про підозру 55-річному мешканцю деокупованого села Оскіл Ізюмського району Харківської області за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

У квітні чоловік отримав пропозицію від бойовика “ЛНР” обійняти посаду “в.о. голови села Оскіл” – і погодився, а надалі організував роботу псевдооргану та контролював діяльність підлеглих, розповідають у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Вирішується питання про обрання колаборанту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 19:15;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила про підозру 55-річному мешканцю деокупованого села Оскіл Ізюмського району Харківської області за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).".