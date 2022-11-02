Прокуратура зайнялася “головою” села Оскіл на Ізюмщині при окупантах
Прокуратура повідомила про підозру 55-річному мешканцю деокупованого села Оскіл Ізюмського району Харківської області за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
У квітні чоловік отримав пропозицію від бойовика “ЛНР” обійняти посаду “в.о. голови села Оскіл” – і погодився, а надалі організував роботу псевдооргану та контролював діяльність підлеглих, розповідають у пресслужбі Харківської облпрокуратури.
Вирішується питання про обрання колаборанту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Читайте також: «Зливав» дані для ракетних ударів: у СБУ Харківщини викрили «крота» ФСБ
Новини за темою:
Ви читали новину: «Прокуратура зайнялася “головою” села Оскіл на Ізюмщині при окупантах»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 19:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила про підозру 55-річному мешканцю деокупованого села Оскіл Ізюмського району Харківської області за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).".