Найбільше – на ЖКХ. Харківська міськрада схвалила проєкт бюджету на 2023 рік

Харківська міська рада сьогодні, 17 листопада, схвалила профіцитний проект бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.

Доходи бюджету Харківської міської територіальної громади заплановані у сумі 16,1 млрд грн, а видатки – 14,5 млрд грн., інформує заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів Тетяна Таукешова.

Проєкт бюджету на 2023 рік побудований на припущеннях подолання наслідків російської агресії.

На сферу освіти планують спрямувати 3051,8 млн грн (без урахування субвенцій з державного бюджету), охорони здоров’я – 468,8 млн грн (надходження коштів з держбюджету очікується на рівні 4 млрд грн), сферу соціального захисту – 477,4 млн грн.

На комунальні підприємства культури виділено 285,2 млн грн, спорту – 211,1 млн грн.

Бюджетне фінансування житлово-комунального господарства на 2023 рік становитиме 4,8 млрд грн.