Поліція розшукує дівчинку, яка пішла з Чугуєва в Борову, за 100 км
Мешканка селища Борова Харківської області Анастасія Прядко 2012 року народження вийшла з міста Чугуїв близько 13-ї години 24 листопада і пішла пішки до Борової.
Як повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції, на вигляд дівчинці 10 років, зріст 134 см, худорлява, довге русяве волосся. Була одягнена у блакитну шапку та куртку з капюшоном, чорні чоботи з червоними вставками.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місцезнаходження дівчинки, просять повідомити за телефонами: 0958254759 (чергова частина), 0953227592 (ювенальна поліція) або 102.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 21:41;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканка селища Борова Харківської області Анастасія Прядко 2012 року народження вийшла з міста Чугуїв близько 13-ї години 24 листопада і пішла пішки до Борової. ".