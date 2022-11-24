Поліція розшукує дівчинку, яка пішла з Чугуєва в Борову, за 100 км

Мешканка селища Борова Харківської області Анастасія Прядко 2012 року народження вийшла з міста Чугуїв близько 13-ї години 24 листопада і пішла пішки до Борової.

Як повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції, на вигляд дівчинці 10 років, зріст 134 см, худорлява, довге русяве волосся. Була одягнена у блакитну шапку та куртку з капюшоном, чорні чоботи з червоними вставками.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місцезнаходження дівчинки, просять повідомити за телефонами: 0958254759 (чергова частина), 0953227592 (ювенальна поліція) або 102.