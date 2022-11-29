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Терміни вимкнення світла на Харківщині можуть доходити до 6 годин – голова ОВА

Суспільство 18:53   29.11.2022
Олена Нагорна
Терміни вимкнення світла на Харківщині можуть доходити до 6 годин – голова ОВА

Якщо раніше світло за графіком на Харківщині відключали терміном до 3 годин, то зараз він може доходити до 5-6 годин, розповів голова ОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

“Після останніх обстрілів ми відновили електропостачання і по області, і по Харкову, однак оскільки дуже важка ситуація в нашій державі, до нас щоденно доводять ліміти, ліміти постійно скорочуються щодо використання електроенергії, і в нас запроваджується 12 черг відключення населення від електропостачання. Якщо раніше ми говорили про 3 години, то зараз ця цифра може доходити і до 5-6 годин. І, звичайно, проводимо роботу із нашими підприємцями та бізнесом, щоб по максимуму перелаштувати їхню роботу, тому що відключати їх ми так само маємо”, – зазначив голова ОВА.

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Нагадаємо, що 29 листопада на Харківщині продовжились тривалі аварійні відключення світла.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 18:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо раніше світло за графіком на Харківщині відключали терміном до 3 годин, то зараз він може доходити до 5-6 годин, розповів голова ОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.".