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“Харківщина – зміцнюємо наші сили”, – Зеленський за підсумками Ставки

Політика 20:39   03.12.2022
Елена Нагорная
“Харківщина – зміцнюємо наші сили”, – Зеленський за підсумками Ставки

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підбив підсумки засідання Ставки верховного головнокомандувача, що відбулося 3 грудня.

За словами глави держави, командувачі доповіли про ситуацію на найважливіших напрямках.

“На Донеччині – Бахмут, Соледар – зараз, як і раніше, найбільш гаряче, найбільш болісно. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку. Нашим героям, які тримають там оборону. Кожен, хто там, заслуговує найвищої подяки! А зараз окремо подякую прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і сьогодні «приземлили» черговий літак окупантів. Луганщина й Харківщина – зміцнюємо наші сили. Південь – продовжуємо «мінусувати» можливості окупантів. Кордон – укріплюємо весь периметр. Чорноморська акваторія – працюємо, щоб у підсумку «Калібри» могли бути хіба що на дні”, – наголосив Зеленський.

Як повідомляли в Офісі президента, окрім оперативної ситуації на фронті на засіданні також порушували теми відновлення енергетичної системи та реалізації заходів щодо забезпечення духовної незалежності України.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 20:39;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підбив підсумки засідання Ставки верховного головнокомандувача, що відбулося 3 грудня.".