Із 23:00 до 5:00: на Харківщині скоротили коменданську годину
На Харківщині скоротили комендантську годину. Відсьогодні вона триватиме з 23:00 до 05:00.
Як повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов, таке рішення ухвалене у відповідь на численні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної галузі.
“Це рішення погодили із військовим керівництвом. Наразі безпекова ситуація дозволяє піти на зменшення тривалості комендантської години. Умови комендантської години не змінилися: забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів” , – написав голова ХОВА.
Про те, що є пропозиція від бізнесу скоротити комендантську годину, Синєгубов повідомляв 30 листопада.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 17:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині скоротили комендантську годину. Відсьогодні вона триватиме з 23:00 до 05:00.".