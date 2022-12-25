Російська армія провела атаку в районі Куп’янська на Харківщині – Генштаб

Сили оборони відбили атаку окупантів у районі населеного пункту Лиман Перший Харківської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 06:00.

Крім цього, загарбники обстріляли райони щонайменше 22 населених пунктів регіону.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє та Амбарне.

Ворог не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Росіяни здійснили обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне.