ХОВА заплатила 82,3 млн на будівництво фортифікацій фірмі депутата ОПЗЖ

ХАЦ повідомляє, що до постачання матеріалів для фортифікацій на Харківщині причетна компанія, один із засновників якої – не лише член забороненої проросійської партії, а й має “російський слід”.

За інформацією антикорупціонерів, наприкінці грудня минулого року департамент ЖКГ Харківської ОВА перерахував 82,3 млн грн на будівництво фортифікаційних споруд ТОВ “Слобідська будівельна компанія 1”. Кошти виділили в рамках обласної програми тероборони. За даними Єдиного реєстру публічних коштів, на цю суму у фірми закуплять колючий дріт та канати.

“Щодо компанії ТОВ “Слобожанська будівельна компанія 1”, то вона була заснована в середині листопада 2022 року. Директором фірми вказаний Віктор Лимаренко. Засновниками окрім Лимаренко є Микита Рожков, Андрій Колос, Андрій Строгий та Олександр Сорочинський. Микита Рожков – депутат Харківської райради, який пройшов по списку ОПЗЖ. Він є серед співзасновників ТОВ “Готель Кірофф”, ТОВ “Майамі менеджмент”, ТОВ “Техноінжиніринг-Харків” тощо. Варто відзначити, що серед засновників ТОВ “Готель Кірофф” ще на початку 2022 року була Світлана Рожкова, яку аналітична система YouControl показує як громадянку рф“, – повідомили в Харківському антикорупційному центрі.

Антикорупціонери з’ясували, що в Бєлгороді є фірма “Промдизайн”, власниця якої усе та ж Рожкова Світлана Анатоліївна, яка почала числитися засновницею фірми з 2018 року – замість… Лимаренка Віктора Вікторовича.

“В російському реєстрі до цієї фірми прив’язаний номер телефону 7 472 220-03-33. До такого ж номеру прив’язана інша фірма “Белгородский промтранспроект”. Директором фірми вказаний Рожков Олександр Вячеславович. Людина з таким ПІБ та громадянством рф був серед засновників ТОВ “Дюна”, власниками якої є Віктор Лимаренко та Микита Рожков. Щодо “Белгородский промтранспроект”, то ця фірма отримала за останні роки російських державних підрядів на суму понад 100 млн рублів. Серед замовників є “Газпром”, – зазначили в ХАЦ.

Підсумовуючи перерахування виявлених фактів, харківські громадські діячі зазначили, що до такого вибору підрядника ХОВА виникають питання, “коли нещодавно створена фірма одразу, за пару днів до Нового року, отримує десятки мільйонів на оборону і має засновника, чия родина активно веде бізнес в країні-агресорі”.