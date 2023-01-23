Прокуратура Харкова через суд повернула землю, де э незаконна елітна будівля

Через суд зобов’язали підприємство знести незаконну елітну новобудову та повернути земельну ділянку вартістю майже 7 млн. гривень, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Суд задовольнив позов керівника Шевченківської окружної прокуратури Харкова до ТОВ повернути земельну ділянку вартістю майже 7 млн. гривень.

У Харкові на вулиці Юлія Чигирина вели будівництво багатоповерхового житлового комплексу, який складається з трьох будинків по 10 поверхів, де будуть розташовані офісні та торгові приміщення, а також 615 квартир та паркінг на 200 паркомісць.

Однак ця земельна ділянка, де ТОВ веде будівництво одного з 10-поверхових будинків, належить до земель комунальної власності громади Харкова. Будь-які права на неї (оренди, суперфіцію, сервітуту тощо) приватним юридичним або фізичним особам не передані, що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру.

Ситуація не лише обмежує права власності Харківської міськради щодо користування та розпорядження ділянкою, а й призводить до нераціональної забудови населених пунктів.

Вказані порушення стали підставою, щоб прокуратура звернулася з позовом.

Господарський суд Харківської області задовольнив позов окружної прокуратури. Тепер підприємство зобов’язано повернути Харківській територіальній громаді в особі Харківської міської ради земельну ділянку з приведенням її у придатний для використання стан, який існував до початку будівництва. ТОВ має знести самочинно збудовану багатоповерхівку.