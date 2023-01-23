Прокуратура Харкова через суд повернула землю, де э незаконна елітна будівля
Через суд зобов’язали підприємство знести незаконну елітну новобудову та повернути земельну ділянку вартістю майже 7 млн. гривень, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Суд задовольнив позов керівника Шевченківської окружної прокуратури Харкова до ТОВ повернути земельну ділянку вартістю майже 7 млн. гривень.
У Харкові на вулиці Юлія Чигирина вели будівництво багатоповерхового житлового комплексу, який складається з трьох будинків по 10 поверхів, де будуть розташовані офісні та торгові приміщення, а також 615 квартир та паркінг на 200 паркомісць.
Однак ця земельна ділянка, де ТОВ веде будівництво одного з 10-поверхових будинків, належить до земель комунальної власності громади Харкова. Будь-які права на неї (оренди, суперфіцію, сервітуту тощо) приватним юридичним або фізичним особам не передані, що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру.
Ситуація не лише обмежує права власності Харківської міськради щодо користування та розпорядження ділянкою, а й призводить до нераціональної забудови населених пунктів.
Вказані порушення стали підставою, щоб прокуратура звернулася з позовом.
Господарський суд Харківської області задовольнив позов окружної прокуратури. Тепер підприємство зобов’язано повернути Харківській територіальній громаді в особі Харківської міської ради земельну ділянку з приведенням її у придатний для використання стан, який існував до початку будівництва. ТОВ має знести самочинно збудовану багатоповерхівку.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 12:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через суд зобов’язали підприємство знести незаконну елітну новобудову та повернути земельну ділянку вартістю майже 7 млн. гривень, повідомила Харківська обласна прокуратура.".