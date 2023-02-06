Замість Терехова. ОП може ввести військову адміністрацію у Харкові

Президент може запровадити у Харкові військову адміністрацію за прикладом того, як вона вже діє у Києві, повідомляє Головком із посиланням на власні джерела у ХОВА.

Ймовірний повторний наступ російських окупантів може бути причиною того, що можливо запровадять міську військову адміністрацію в Харкові.

«Насправді ж ідея обмежити повноваження нинішнього міського голови Ігоря Терехова визріла на Банковій давно. В останні місяці його стосунки з центром явно зіпсувалися. Пояснень цьому декілька: його політичний патрон, народний депутат від ОПЗЖ Ігор Абрамович перебуває за межами України і вже склав мандат», – стверджує джерело.

Чим далі, тим більше Терехов грає у свою гру, хоча під час воєнного стану та в очікуванні можливого нового російського наступу на прифронтову та прикордонну область назовні ці конфлікти не виходять. Але мер, який окрім крісла Кернеса отримав у спадок від нього ще й ключові фракції в облраді та міськраді, має в руках вагомий інструмент для того, аби проявляти норов. Так, вже були прецеденти зриву засідань облради саме зусиллями Блоку Кернеса.

Хоч Терехов та голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов намагаються показати, що діють у зв’язці, іноді належність до різних таборів дається взнаки. Наприклад, мер у своєму стилі «господарника» публічно звертався до голови ХОДА та Харківобленерго з вимогами скласти чіткі графіки відключення електроенергії та строго їх дотримуватись. Утім, схоже, що таку самостійність Терехову лишилося проявляти недовго. Харків – одне з тих міст, де запровадження військової адміністрації найближчим часом є найбільш реальною перспективою.

Нардеп від забороненої ОПЗЖ Ігор Абрамович написав заяву про складання мандату. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» у ВР Давид Арахамія.



6 лютого нардеп Абрамович здав мандат , народні обранці підтримали це 317 голосами.