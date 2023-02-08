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Японія хоче дати гроші на відновлення зруйнованих об’єктів Харківщини

Політика 19:41   08.02.2023
Олена Нагорна
Японія хоче дати гроші на відновлення зруйнованих об’єктів Харківщини

Японські партнери планують надати грант на відновлення пошкоджених чи зруйнованих об’єктів Харківської області. Яких саме – зараз обговорюється.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА за підсумками зустрічі голови ХОВА Олега Синєгубова та виконавчого радника компанії PADECO Co., Ltd. Йохей Сома.

Наразі необхідно визначити конкретні об’єкти, які зможуть відновити за допомогою японського гранту, зазначив Йохей Сома.

“Дуже поважаю те, що Україна робить зараз. Ми спробуємо допомогти якнайкраще. Я приїхав у Харків, щоб на власні очі подивитися, чим ми можемо посприяти. Невдовзі Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) проводитиме проєкт, завдяки якому зможемо відновити певні об’єкти на Харківщині”, – сказав Сома.

У ХОВА нагадали, що під час повномасштабного вторгнення в регіоні було пошкоджено та зруйновано 2421 об’єкт життєзабезпечення, 813 навчальних закладів, 362 заклади культури, 271 заклад охорони здоров’я.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 19:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Японські партнери планують надати грант на відновлення пошкоджених чи зруйнованих об’єктів Харківської області. Яких саме – зараз обговорюється.".