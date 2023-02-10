Три безпілотники Shahed залетіли на Харківщину, працює ППО – Мельник
Фото: кадр із відео
Три російські безпілотники Shahed близько 22-ї години були помічені над Харківською областю, в районі міста Лозова.
Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
Також він зазначив, що ППО вже почала працювати по ворожих об’єктах.
О 22:35 Мельник написав, що три безпілотники летять в напрямку Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 22:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три російські безпілотники Shahed близько 22-ї години були помічені над Харківською областю, в районі міста Лозова.".