Евакуація 17 поранених із Дементіївки за день: історія харківського розвідника

Розвідник бригади «Спартан» із позивним «Москаль» розповів про звільнення Руської Лозової та Дементіївки. Наразі підрозділ військового знищує логістичні вузли та артилерійські розрахунки противника на Бахмутському напрямку.

Інтерв’ю з бійцем опублікували в YouTube Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України. “Москаль” служить у Нацгвардії три роки. Нині він розвідник. Працює в одній із бойових груп. За відсутності командира очолює її. Військовий брав участь у звільненні Руської Лозової.

«У Руській Лозовій у Харківській області ми спільно із «Кракеном» проводили «зачистку». Населений пункт було звільнено. Дуже складна ситуація була в Дементіївці. Там ми зазнали певних втрат. Проте завдання, поставлене вищим керівництвом, було виконано. Я евакуював звідти за один день 17 поранених. На щастя, усі вижили», – розповів розвідник.

Підрозділ, де воює “Москаль”, окрім наземної розвідки, займається аеророзвідкою. Гвардійці виявляють цілі, передають координати артилеристам, а ті їх знищують.

«Коли противник відступив трохи далі від Харкова, ми знаходили місця, де дислокувалась російська артилерія. Здійснювали вилазки в тил противника, мінували шляхи відходу ворога. Коли його стискали наші підрозділи, він відступав і натрапляв на вже підготовлені нами «сюрпризи», – повідомив «Москаль».

Військовий зазначив, що в Бахмуті доводиться частіше працювати проти піхоти.

“Одна з російських бригад стояла проти нас біля Харкова, на Дементіївці, на Прудянці, потім перемістилася на Майорськ, і ми знову з ними зустрілися вже тут, у приватному секторі Бахмута”, – додав розвідник.

“Москаль” заявив, що не варто недооцінювати ворога. Адже він використовує не лише погано навчених мобілізованих. За словами розвідника, “Вагнери” більш підготовлені до боїв.

«Їх готувала «стара гвардія» ПВК, що пройшла Донбас та Сирію. Вони обіймають посади командирів відділень, взводів для цих «мобіків» та «зеків». Наше щастя, що вони не мають достатньо часу на формування їх живучості. Відбувається природний відбір тих, хто має кращі бойові інстинкти. Останні наші бої в Бахмуті були саме зі штатними російськими військовими, які знають, що таке тактика, як правильно наступати, що робити», – заявив «Москаль».