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На Харківщині проводять контрольовані підриви: де буде чути

11:05   12.04.2023
Оксана Горун
На Харківщині проводять контрольовані підриви: де буде чути

У ХОВА попередили про те, що вибухи можуть почути мешканці Ізюмського району на Харківщині.

“Об 11:00 на території Борівської громади піротехніки проведуть контрольовані підриви. Якщо ви почуєте звуки вибухів, то зберігайте спокій”, – повідомила пресслужба ХОВА.

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    • Також директор департаменту цивільного захисту поінформував “Суспільне” про те, що підриви проведуть ще в одному населеному пункті не Ізюмщині – а саме у селі Довгалівка.

    Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 11:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА попередили про те, що вибухи можуть почути мешканці Ізюмського району на Харківщині".