На Харківщині проводять контрольовані підриви: де буде чути

У ХОВА попередили про те, що вибухи можуть почути мешканці Ізюмського району на Харківщині.

“Об 11:00 на території Борівської громади піротехніки проведуть контрольовані підриви. Якщо ви почуєте звуки вибухів, то зберігайте спокій”, – повідомила пресслужба ХОВА.

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Також директор департаменту цивільного захисту поінформував “Суспільне” про те, що підриви проведуть ще в одному населеному пункті не Ізюмщині – а саме у селі Довгалівка.