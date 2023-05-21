“Тільки в наших серцях”: Зеленський підтвердив втрату Бахмута – Reuters

Президент України Володимир Зеленський перед зустріччю із президентом США Джо Байденом в Японії підтвердив втрату міста Бахмут Донецької області.

“Я думаю, що ні”, – сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи залишається місто під контролем Києва, пише Reuters.

“На сьогодні Бахмут тільки в наших серцях”, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 20 травня засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмута і заявив, що його найманці нібито повністю захопили місто і що 25 травня вони передадуть його “оборону” солдатам Міноборони РФ та підуть.

“Заявлена ​​Пригожиним перемога над районами Бахмута, що залишилися, носить суто символічний характер, навіть якщо це правда. Останні кілька міських кварталів східного Бахмута, які, за твердженням Пригожина, були захоплені силами групи Вагнера, не мають ні тактичного, ні оперативного значення. Їхнє захоплення не дає російським військам важливої ​​в оперативному відношенні території для продовження наступальних операцій або якоїсь особливо сильної позиції для захисту від можливих українських контратак”, – прокоментували цю заяву аналітики ISW.

Також вони припустили, що війська Вагнера навряд чи зможуть успішно провести контрольований відхід з Бахмута, контактуючи з українськими військами.