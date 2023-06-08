Live
  • Четвер 08.06.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

12 багатоквартирних будинків відбудують у Дергачах під Харковом – Синєгубов

Суспільство 16:59   08.06.2023
Оксана Якушко
12 багатоквартирних будинків відбудують у Дергачах під Харковом – Синєгубов

У Дергачівській громаді вже стартували роботи з відновлення житла, буде відбудовано одразу 2 квартали, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Насамперед у Дергачах відновлюватимуть багатоквартирні будинки, які в порівнянні з іншими мають невеликі пошкодження. Роботи проводять у кооперації з місцевим та обласним бюджетами, щоб встигнути відновити до опалювального сезону житло та люди могли заселитися.

«Найближчим часом заплановано відбудувати у Дергачах 12 багатоквартирних житлових будинків. Ключова задача, аби відновлення відбувалося комплексно. Буде відбудовано одразу 2 квартали. А це не лише будинки, це й мобільні котельні для опалення, термомодернізація житла і бомбосховища», – повідомив Синєгубов.

Відбудовані квартали мають стати ще більш комфортними, затишними та безпечнішими, ніж були, пообіцяв начальник ХОВА.

Читайте також:  На Харківщині до кінця місяця призупинять рух електричок до кордону

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У метро Харкова планують перейменувати станцію «Пушкінська»
У метро Харкова планують перейменувати станцію «Пушкінська»
08.06.2023
Обстріл Херсона просто під час евакуації: постраждали щонайменше 8 людей
Обстріл Херсона просто під час евакуації: постраждали щонайменше 8 людей
08.06.2023
Вночі на Салтівці чоловік хотів обікрасти магазин, його зупинили патрульні
Вночі на Салтівці чоловік хотів обікрасти магазин, його зупинили патрульні
08.06.2023
Купальний сезон: у Харкові підготували 5 пляжів, майже всі відкрилися – ДСНС
Купальний сезон: у Харкові підготували 5 пляжів, майже всі відкрилися – ДСНС
08.06.2023
У Дніпрі масово гине риба внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС
У Дніпрі масово гине риба внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС
08.06.2023
Члени НАТО можуть відправити війська до України – The Guardian
Члени НАТО можуть відправити війська до України – The Guardian
08.06.2023

Новини за темою:

14:55
У метро Харкова планують перейменувати станцію «Пушкінська»
13:07
Вночі на Салтівці чоловік хотів обікрасти магазин, його зупинили патрульні
12:42
Купальний сезон: у Харкові підготували 5 пляжів, майже всі відкрилися – ДСНС
12:19
У Харкові п’яний чоловік накинувся з ножем на знайомого через борги
10:54
Робота на Харківщині. ТОП-10 вакансій від Служби зайнятості

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «12 багатоквартирних будинків відбудують у Дергачах під Харковом – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 16:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дергачівській громаді вже стартували роботи з відновлення житла, буде відбудовано одразу 2 квартали, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".