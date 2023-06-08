12 багатоквартирних будинків відбудують у Дергачах під Харковом – Синєгубов
У Дергачівській громаді вже стартували роботи з відновлення житла, буде відбудовано одразу 2 квартали, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Насамперед у Дергачах відновлюватимуть багатоквартирні будинки, які в порівнянні з іншими мають невеликі пошкодження. Роботи проводять у кооперації з місцевим та обласним бюджетами, щоб встигнути відновити до опалювального сезону житло та люди могли заселитися.
«Найближчим часом заплановано відбудувати у Дергачах 12 багатоквартирних житлових будинків. Ключова задача, аби відновлення відбувалося комплексно. Буде відбудовано одразу 2 квартали. А це не лише будинки, це й мобільні котельні для опалення, термомодернізація житла і бомбосховища», – повідомив Синєгубов.
Відбудовані квартали мають стати ще більш комфортними, затишними та безпечнішими, ніж були, пообіцяв начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 16:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дергачівській громаді вже стартували роботи з відновлення житла, буде відбудовано одразу 2 квартали, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".