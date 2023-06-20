Наслідки обстрілів Харківщини: фото поліції
Фото: ГУНП у Харківській області
У поліції продемонстрували чергові результати терористичної діяльності армії РФ.
“У місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Біля селищ Ківшарівка та Глушківка Куп’янського району сталися лісові пожежі. Протягом доби росіяни обстрілювали села Гур’їв Козачок, Уди, Козача Лопань, Липці, Стариця, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Івашки та інші”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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На місця “прильотів” виїжджали слідчі та вибухотехніки. Відкрито кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 10:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У поліції продемонстрували чергові результати терористичної діяльності армії РФ".