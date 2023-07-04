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У селах неподалік Харкова тричі відключатимуть світло майже на весь день

10:45   04.07.2023
Оксана Горун
У селах неподалік Харкова тричі відключатимуть світло майже на весь день

Відключення стосуватиметься трьох сіл Дергачівської громади: Безруків, Слатиного та Прудянки. Світло буде зникати з 5 по 7 липня.

“До уваги жителів Безруків, Слатиного та Прудянки! З 5 по 7 липня відбуватимуться ремонтні роботи у мережі електропостачання. Відключення електроенергії заплановано з 09:00 до 17:00“, – попередив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

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Зазначимо, перелічені села тривалий час у 2022 році перебували на лінії боїв та у “сірій” зоні. Їхні жителі провели без електрики понад пів року.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 10:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відключення стосуватиметься трьох сіл Дергачівської громади: Безруків, Слатиного та Прудянки. Світло буде зникати з 5 по 7 липня".