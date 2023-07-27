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Допустив неякісний ремонт доріг на 18 млн грн: на Харківщині викрили посадовця

Суспільство 12:18   27.07.2023
Виктория Яковенко
Допустив неякісний ремонт доріг на 18 млн грн: на Харківщині викрили посадовця Фото: Владислав Абдула

СБУ викрила посадовця харківської служби автодоріг, який під час війни допустив неякісний ремонт на 18 мільйонів гривень.

«Провідний інженер відділу якості, технічного контролю та експлуатаційного утримання автомобільних доріг не перевірив належним чином якість проведеного ремонту автодороги державного значення, що з’єднує Лозову, Близнюки, Барвінкове і Велику Комишуваху на Харківщині. Ці роботи проводилися влітку та восени минулого року однією з місцевих комерційних фірм на замовлення держпідприємства «Служба автомобільних доріг Харківської області», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

В результаті ремонту якість асфальтобетону на цій дорозі не відповідала будівельним нормам, а фактична товщина покриття була меншою, ніж вказано у документах, додали в СБУ.

«Це призвело до безпідставного перерахування Службою автомобільних доріг Харківської області державних коштів комерційній фірмі-підряднику. До того ж, неякісно проведений ремонт цієї дороги у минулому році призвів до необхідності проведення нових відновлювальних робіт вже у березні цього року», – зазначили правоохоронці.

Тож, внаслідок неналежного виконання інженером своїх службових обов’язків державі завдали збитків на суму майже 18 млн грн.

Посадовцю повідомили про підозру за ч.2 ст.367 ККУ (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Читайте також: На Харківщині ремонтують три траси: де йдуть роботи

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 12:18;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ викрила посадовця харківської служби автодоріг, який під час війни допустив неякісний ремонт на 18 мільйонів гривень.".