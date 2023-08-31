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Нова пошта сплатила податків 5 млрд грн за півроку

Суспільство 09:48   31.08.2023
Оксана Якушко
Нова пошта сплатила податків 5 млрд грн за півроку

Компанії групи Нова пошта за перше півріччя 2023 року перерахували в бюджети усіх рівнів 5,1 млрд грн податків, що значно перевищує показник першого півріччя 2022 року – 2,9 млрд грн.

 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нової пошти.

 

За даними ДФС, Нова пошта входить до ТОП-20 найбільших платників податків в Україні. Загалом за минулий 2022 рік група перерахувала до бюджетів усіх рівнів країни 7,1 млрд грн податків і зборів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 09:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Компанії групи Нова пошта за перше півріччя 2023 року перерахували в бюджети усіх рівнів 5,1 млрд грн податків, що значно перевищує показник першого півріччя 2022 року – 2,9 млрд грн.".