Нова пошта сплатила податків 5 млрд грн за півроку
Компанії групи Нова пошта за перше півріччя 2023 року перерахували в бюджети усіх рівнів 5,1 млрд грн податків, що значно перевищує показник першого півріччя 2022 року – 2,9 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нової пошти.
За даними ДФС, Нова пошта входить до ТОП-20 найбільших платників податків в Україні. Загалом за минулий 2022 рік група перерахувала до бюджетів усіх рівнів країни 7,1 млрд грн податків і зборів.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 09:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Компанії групи Нова пошта за перше півріччя 2023 року перерахували в бюджети усіх рівнів 5,1 млрд грн податків, що значно перевищує показник першого півріччя 2022 року – 2,9 млрд грн.".