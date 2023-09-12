2,5 тонни сміття за 4 години зібрали волонтери у Харкові в яру (фото)
Фото: фейсбук Артема Приходька
У Харкові провели екотолоку “Мокрий Жихор”. 12 волонтерів спільними зусиллями розчищали яр в Індустріальному районі.
“Небайдужі до природи харківʼяни з березня місяця збираються в Індустріальному районі для прибирання яру від тонн сміття, яке туди роками звозили так звані “люди”. На толоку зібралось 12 ековолонтерів, які за 4 години зібрали орієнтовно 2,5 тони сміття“, – повідомив один з ініціаторів екологічної акції Артем Приходько.
Він зазначив, що, починаючи з березня 2023 року, із цієї місцевості волонтери прибрали вже понад 15 тонн сміття. Також розчистили понад 800 метрів річища річки Жихорець.
Толоки триватимуть доти, доки працювати дозволятиме погода.
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Приєднатися до роботи можна тут.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 11:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові провели еко толоку “Мокрий Жихор”. 12 волонтерів спільними зусиллями розчищали яр в Індустріальному районі".