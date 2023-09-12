2,5 тонни сміття за 4 години зібрали волонтери у Харкові в яру (фото)

У Харкові провели екотолоку “Мокрий Жихор”. 12 волонтерів спільними зусиллями розчищали яр в Індустріальному районі.

“Небайдужі до природи харківʼяни з березня місяця збираються в Індустріальному районі для прибирання яру від тонн сміття, яке туди роками звозили так звані “люди”. На толоку зібралось 12 ековолонтерів, які за 4 години зібрали орієнтовно 2,5 тони сміття“, – повідомив один з ініціаторів екологічної акції Артем Приходько.

Він зазначив, що, починаючи з березня 2023 року, із цієї місцевості волонтери прибрали вже понад 15 тонн сміття. Також розчистили понад 800 метрів річища річки Жихорець.

Толоки триватимуть доти, доки працювати дозволятиме погода.

Приєднатися до роботи можна тут.